Brasil pode ser o país mais quente do mundo nos próximos dias

Um incêndio na mata na zona norte de São Paulo foi controlado, mas novos focos surgiram no fim da tarde desta teçra (3). Não há informações sobre feridos. Um relatório divulgado mostra que o estado de São Paulo está entre as regiões com maior número de queimadas no mundo. Em agosto foram registrados 3.612 focos. Em Belo Horizonte, quase 200 veículos pegaram fogo em pátios do Detran e da Polícia Rodoviária Federal devido a fagulhas provenientes de incêndios nas áreas adjacentes. O fogo foi controlado sem registros de feridos. Goiás enfrenta um período seco intenso com um aumento significativo das queimadas em agosto. Imagens mostram uma linha de fogo com 3 quilômetros na Serra das Areias em Aparecida de Goiânia e outro incêndio florestal ao longo da rodovia GO-220. Nos últimos dias foram registradas cerca de 3.000 novas queimadas ativas no Brasil inteiro apenas nas últimas 24 horas. A previsão é que o Brasil enfrente temperaturas acima dos 40 graus nos próximos dias devido a uma massa quente e seca estacionada sobre o país. As regiões mais afetadas são Norte, Centro-Oeste e Sudeste.

