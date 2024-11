Brasil perde mais de 7 milhões de leitores nos últimos 5 anos Aclr|Do canal Record News no YouTube 22/11/2024 - 15h00 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h04 ) twitter

O Brasil perdeu mais de 7 milhões de leitores nos últimos 5 anos. A redução no número de leitores foi em todas as faixas etárias, níveis de escolaridade e classes sociais. A pesquisa realizada pelo Instituto Pró-Livro mostrou ainda que mais da metade da população não lê livros e o país perdeu cerca de 11,3 milhões de leitores desde 2015. Um dos fatores apontados para esta queda seria o aumento do uso das telas no tempo livre. Para fazer uma análise, conversamos com a Zoara Failla, coordenadora da 6ª pesquisa Retratos da Leitura do Brasil.

