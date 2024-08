Brasil ocupa a 51ª posição no ranking dos países democráticos do mundo, aponta estudo Aclr|Do canal Record News no YouTube 06/08/2024 - 15h23 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h09 ) ‌



O Brasil ficou na 51ª posição no ranking de países mais democráticos do mundo, no ano passado. A informação foi divulgada no estudo de uma empresa de consultoria internacional. A pontuação brasileira ficou abaixo de países da américa latina como Uruguai, Chile, Costa Rica e Panamá. O primeiro lugar da lista foi ocupado pela Noruega. O chamado "Índice de Democracia" é baseado em cinco categorias: processo eleitoral, funcionamento do governo, participação política, cultura política e liberdades civis.

