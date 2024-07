Brasil na Taça: sucesso em Uberlândia reúne enófilos e celebra a diversidade dos vinhos brasileiros

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

O evento "Brasil na Taça" agitou Uberlândia no último fim de semana, reunindo centenas de apaixonados por vinhos em um ambiente descontraído e cheio de sabor. Com ingressos esgotados, o encontro, que aconteceu no último sábado no Hotel Gran Executive, no bairro Tibery, ofereceu uma oportunidade única para explorar a rica diversidade dos vinhos brasileiros e celebrar a pujança da viticultura nacional.

Expositores de diversas regiões do Brasil, incluindo a anfitriã Minas Gerais, apresentaram seus melhores rótulos, proporcionando ao público uma verdadeira jornada sensorial pelos diferentes terroirs e estilos de vinhos brasileiros. Desde os clássicos tintos e brancos até opções mais exóticas e inovadoras, havia opções para todos os paladares.

O estado, que ostenta 48 vinícolas em atividade ou em fase de estruturação, teve forte presença no evento. Uma das vinícolas participantes foi a do Seu Getúlio e da Dona Moema, um casal apaixonado por vinhos que produz vinhos em Araxá desde 2020.

Mais do que uma simples degustação, o "Brasil na Taça" foi um encontro para celebrar a cultura do vinho e fortalecer a comunidade enófila. Os participantes puderam compartilhar suas experiências, fazer novas amizades e, claro, levar para casa algumas garrafas de seus vinhos favoritos.

