Brasil lidera em uso de inteligência artificial para monitoramento de rodovias
03/09/2024 - 11h59 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h14 )



O Brasil se destaca no uso de inteligência artificial para o monitoramento de suas rodovias, com um sistema que antecipa situações de risco como queimadas, ventos fortes e chuvas. Mais de 1.500 câmeras integram essa rede, cobrindo 3.615 quilômetros de 27 rodovias nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. O sistema identifica potenciais ameaças e classifica sua intensidade, permitindo uma resposta rápida a incidentes. Um exemplo recente ocorreu em São Paulo, onde a fumaça de um incêndio dificultou a visibilidade na rodovia dos Bandeirantes. A intervenção imediata evitou maiores danos. Além de monitorar condições climáticas, a tecnologia também detecta objetos perigosos e veículos parados, permitindo uma reação rápida das equipes de emergência. O avanço tecnológico nas rodovias brasileiras demonstra um compromisso crescente com a segurança e a eficiência no gerenciamento de situações críticas.

