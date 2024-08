Brasil está próximo de deixar o mapa da fome, segundo a FAO Aclr|Do canal Record News no YouTube 12/08/2024 - 19h00 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h03 ) ‌



O Brasil está próximo de deixar o mapa da fome, dois anos depois de ter voltado a fazer parte da lista da Organização das Nações Unidas, a ONU. atualmente, o país ocupa o nonagésimo quarto lugar entre 111 nações que integram o levantamento de insegurança alimentar. Segundo o representante de comida e agricultura da ONU no Brasil, Jorge Meza, a fome cresceu com a pandemia, mas o trabalho de assistência social e programas de geração de renda sustentável ajudam na recuperação. Para sair do mapa da fome, um país tem que ter um nível subalimentação igual ou inferior a 2,5%. De acordo com Meza, entre 2021 e 2023, o Brasil mostrou um índice de 3,9%

