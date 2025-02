Brasil enfrenta quinta onda de calor nos próximos dias Aclr|Do canal Record News no YouTube 26/02/2025 - 14h55 (Atualizado em 26/02/2025 - 18h16 ) twitter

O Instituto Nacional de Meteorologia fez novos alertas para chuvas intensas em várias regiões do país. A Climatempo afirma que tem mais onda de calor para os próximos dias. Para atualizar a previsão do tempo, conversamos com o Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo.

