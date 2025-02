Brasil e Portugal reforçam relações comerciais em fórum econômico em SP Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 21/02/2025 - 01h20 (Atualizado em 23/02/2025 - 01h48 ) twitter

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, participou de um encontro com o primeiro-ministro de Portugal, Luis Montenegro. O evento do Fórum Econômico Brasil-Portugal aconteceu na sede da Federação das Indústrias de São Paulo e teve como objetivo estreitar ainda mais as relações comerciais entre os países. No ano passado, ambas as nações movimentaram quase R$ 27 bilhões. Veja também nesta edição do JR 24 Horas: Palmeiras vence o Botafogo-SP de virada e mantém chances de classificação no Paulistão.

