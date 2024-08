Brasil é o segundo país com mais casos da Mpox no mundo Aclr|Do canal Record News no YouTube 14/08/2024 - 18h50 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h11 ) ‌



O Brasil é o segundo país do mundo com mais casos de Mpox. Os números foram divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que analisou dados referentes a janeiro de 2022 a junho de 2024. Segundo o levantamento, os Estados Unidos lideram a lista, com mais de 33 mil casos registrados no período. O Brasil vem em seguida, com mais de 11 mil casos. Espanha, França e Colômbia completam a lista dos cinco países com maior número de casos. Nós convidamos o virologista Gubio Soares, professor de virologia na Universidade Federal da Bahia e doutor pela Universidade de Buenos Aires, para entender melhor como surgiu e o que significa esse novo surto de Mpox.

