Brasil é o décimo país que mais desperdiça comida no mundo
07/09/2024 - 09h00



O Brasil é o décimo país que mais desperdiça comida no mundo, essa informação consta no guia "Lugar de Comida é no Prato", divulgado pelo Instituto Pacto Contra a Fome, o levantamento também mostra que, das 161 milhões de toneladas de alimentos que nosso país produz anualmente, 55 milhões acabam não sendo aproveitadas, ao passo que mais de 8 milhões de brasileiros passam fome, sofrendo com a insegurança alimentar grave. Sobre o assunto, conversamos com o Ricardo Mota, que é gerente de Inteligência do Instituto Pacto Contra Fome.

