Brasil deve cortar 92% de gases do efeito estufa até 2035 Aclr|Do canal Record News no YouTube 26/08/2024 - 21h45 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um estudo da rede Observatório do Clima aponta que o Brasil precisa reduzir em 92% as emissões de gases do efeito estufa até 2035, para contribuir de forma justa com a proposta de limitar em 1,5 graus celsius o aquecimento global. Para entender melhor esse estudo, conversamos com o Claudio Angelo, coordenador de Política Internacional do Observatório do Clima.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.