Brasil despenca e tem pior índice de corrupção desde 2012

O Brasil despencou no índice de corrupção e ficou com a pior nota desde 2012. Entre 180 países, o Brasil passou da 96ª posição para 104ª em 2023. Agora, ocupa a 107ª colocação na lista de 2024. No ano passado, os mais bem colocados no Índice da Transparência Internacional foram Dinamarca, Finlândia e Cingapura. Para analisar esse cenário, conversamos com o professor de Direito Eleitoral e Constitucional da Universidade Mackenzie, Flavio de Leão Bastos.

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

