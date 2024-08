Brasil conquista mais uma medalha de bronze no skate Aclr|Do canal Record News no YouTube 07/08/2024 - 17h25 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h03 ) ‌



Três representantes brasileiros disputaram a final do skate park nesta quarta-feira (7). E teve mais medalha para o Brasil. Pedro Barros ficou em 4º lugar, com a nota de 91,65, conquistada na última volta. Luigi Cini terminou em 7º com nota de 76,89. A medalha de bronze veio com o Augusto Akio, que recebeu a nota 91,85 na última volta e conseguiu subir no pódio.

