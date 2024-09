Brasil concentra 76% dos incêndios da América do Sul Aclr|Do canal Record News no YouTube 10/09/2024 - 19h00 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h04 ) ‌



O tempo seco que o Brasil vem enfrentando nas últimas semanas faz com que o número de queimadas aumente ainda mais. Só nas últimas 24 horas, foram registrados 5.132 focos de incêndios no Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), esse número equivale a 75,9% das áreas afetadas pelo fogo em toda a América do Sul.

