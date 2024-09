Brasil cita "profunda preocupação" com ordem de prisão a González Aclr|Do canal Record News no YouTube 04/09/2024 - 19h32 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h18 ) ‌



O governo brasileiro manifestou "profunda preocupação" com a decisão da Procuradoria-Geral da Venezuela de solicitar a prisão de Edmundo González, um dos líderes da oposição ao governo de Nicolás Maduro. O governo divulgou uma nota conjunta com a Colômbia em que diz que o pedido de prisão de González afeta os acordos de Barbados. Esse acordo citado ocorreu quando o próprio governo da Venezuela e a oposição firmaram compromissos envolvendo um processo eleitoral democrático, com o objetivo de dar mais transparência e confiabilidade em todo o processo.

