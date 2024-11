Brasil Caminhoneiro na Fenatran 2024 Aclr|Do canal Brasil Caminhoneiro no YouTube 06/11/2024 - 14h52 (Atualizado em 07/11/2024 - 01h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O nosso querido Richeti, do Brasil Caminhoneiro, está marcando presença na Fenatran, o maior evento da América Latina para o setor de transporte rodoviário de cargas! Este é o momento perfeito para conhecer as tendências e inovações que estão moldando o futuro do setor. 🚛

Fique de olho, pois muitas novidades estão a caminho! Estamos preparando um programa todo especial para vocês, que será exibido no próximo sábado (09/11) na @recordoficial.

#brasilcaminhoneiro #fenatran #caminhoneiros #caminhoneirosautônomos #recordtv

Assista o Brasil Caminhoneiro na Record TV, todos os sábados, às 07:00h e aos domingos na Record News, às 07:00h!

‌



Siga o Brasil Caminhoneiro nas redes sociais.

https://www.facebook.com/brasilcaminhoneiro

‌



http://instagram.com/brasilcaminhoneiro

https://www.brasilcaminhoneiro.com.br

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.