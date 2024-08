Brasil assume custódia da residência argentina na Venezuela Aclr|Do canal Record News no YouTube 01/08/2024 - 17h30 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A bandeira do Brasil foi erguida na residência diplomática da Argentina na Venezuela. Isso acontece logo depois da decisão do Brasil de defender os interesses diplomáticos da Argentina na Venezuela, que teve os diplomatas expulsos do país por Nicolás Maduro. O presidente argentino, Javier Milei, agradeceu ao apoio do Brasil, que agora assume a custódia da embaixada da Argentina em Caracas, capital venezuelana. Para entender os últimos desdobramentos, conversamos com Regiane Bressan, professora de Relações Internacionais da Unifesp.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.