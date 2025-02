Bragantino vence com show de Jhon Jhon, Vinicinho e Pitta! Veja os gols Aclr|Do canal R7 no YouTube 21/02/2025 - 14h39 (Atualizado em 23/02/2025 - 02h08 ) twitter

O Massa Bruta brilhou em casa e garantiu uma grande vitória sobre o Mirassol! Jhon Jhon abriu o placar, Vinicinho ampliou ainda no primeiro tempo e Isidro Pitta fechou a conta de pênalti. Com o 3 a 0, o Bragantino segue firme na luta pela classificação no Paulistão! Confira os gols dessa partida!

#RedBullBragantino #Mirassol #Paulistão

