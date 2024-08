BR-470 vai ser interditada para detonação de rochas nesta segunda-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 26/08/2024 - 08h01 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h12 ) ‌



A BR-470, uma das principais rodovias de Santa Catarina, será temporariamente interditada nesta segunda-feira (26) para a realização de uma detonação de rochas na região de Blumenau. A ação faz parte das obras de duplicação e melhoria da rodovia, visando aumentar a segurança e a eficiência do tráfego. O repórter Moisés Stuker traz informações ao vivo sobre os horários da interdição, as alternativas de desvio para motoristas e o impacto esperado no fluxo de veículos. Saiba mais sobre essa operação de engenharia e as orientações das autoridades para minimizar transtornos aos usuários da rodovia.

