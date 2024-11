BR-376 vai ser totalmente bloqueada para manutenção de radares Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/10/2024 - 08h14 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h18 ) twitter

A BR-376 será totalmente bloqueada em pontos alternados nos dois sentidos nesta terça-feira, 29 de outubro, a partir das 9h30, para manutenção dos radares de velocidade. Os bloqueios terão duração de 90 minutos em cada sentido e ocorrerão em três pontos no sentido Curitiba (dois em Guaratuba e um em Tijucas do Sul) e dois pontos no sentido Santa Catarina (ambos em Guaratuba). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) orienta motoristas a buscar locais seguros e evitar a rodovia durante as interdições.

