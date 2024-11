BR-376 terá interdição total para obras em Guaratuba Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 12/11/2024 - 08h36 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na noite desta terça-feira, 12 de novembro, a BR-376, no sentido Santa Catarina, terá um bloqueio total para obras de recuperação do pavimento em Guaratuba, Paraná. O bloqueio ocorrerá a partir das 23h30 e seguirá até as 4h da manhã de quarta-feira (13), no quilômetro 662. Dependendo das condições climáticas, o horário de liberação poderá ser alterado. Motoristas devem planejar rotas alternativas para evitar congestionamentos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.