BR-376: acidente com cinco caminhões e dois carros deixa vítimas 02/09/2024 - 14h29 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h49 )



Um grave acidente aconteceu na BR-376, envolvendo cinco caminhões e dois carros. A colisão resultou em dez pessoas feridas e uma morte, deixando a rodovia bloqueada por várias horas. O impacto e o caos no local mobilizaram equipes de resgate, que atuaram rapidamente para atender as vítimas e controlar a situação. A Polícia Rodoviária Federal está investigando as causas do acidente, que chocou quem passava pela rodovia. Confira os detalhes dessa tragédia que marcou o dia na nossa reportagem completa.

