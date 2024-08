BR-365 é liberada após grave acidente com caminhão tanque | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 27/08/2024 - 10h01 (Atualizado em 28/08/2024 - 02h01 ) ‌



O trecho da BR-365, próximo ao Rio Bagagem, foi liberado após um grave acidente ocorrido no final de semana, quando um caminhão caiu da ponte. A interdição durou cerca de 12 horas, durante as quais uma operação delicada foi realizada para remover o caminhão. O acidente resultou na morte de duas pessoas, um homem com pouco mais de 60 anos e uma mulher de aproximadamente 40 anos, que ficaram presos às ferragens.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão tanque, carregado com 61 mil litros de diesel, tombou próximo à ponte. O veículo, que havia saído da Bahia com destino a Uberlândia, caiu de uma altura de 10 metros e a cabine foi encontrada submersa no rio e embaixo dos tanques. Peritos identificaram uma marca de frenagem a 150 metros do local do acidente.

Além das vítimas fatais, o impacto da batida causou danos aos tanques e resultou em um vazamento de combustível no rio, que abastece comunidades rurais da região. A empresa responsável pelo caminhão e técnicos em gestão ambiental foram acionados para avaliar os danos e mitigar o impacto ambiental do vazamento.

