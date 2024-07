BR-280 vai ser interditada nesta quinta-feira no Norte Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 25/07/2024 - 08h58 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h21 ) ‌



Nesta quinta-feira (25) à noite, a BR-280 será totalmente bloqueada a partir das onze horas para a retirada de cargas do acostamento no km 17, próximo ao Canal do Linguado, entre Araquari e São Francisco do Sul. A operação está prevista para durar até as três horas da madrugada, quando a rodovia será liberada novamente. Fique atento às alterações no trânsito e planeje sua rota.

