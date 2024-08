BR-280: posto da PRF será desativado em Guaramirim e entregue ao estado Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 14/08/2024 - 20h31 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h19 ) ‌



As obras de duplicação da BR-280 resultaram na desativação de um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Guaramirim, que será entregue ao estado de Santa Catarina. Além disso, na BR-280 e BR-470, estão em andamento obras para a elevação das pistas em até dois metros, uma medida necessária para prevenir alagamentos nas regiões mais vulneráveis. Essas mudanças impactam diretamente a infraestrutura rodoviária do Norte do Estado e fazem parte de um esforço maior para melhorar a segurança e a durabilidade das estradas. Confira os detalhes com Márcio Falcão ao vivo.

