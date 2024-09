BR-280: Ministério dos Transportes anuncia nova licitação para conclusão da duplicação Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 09/09/2024 - 20h09 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h17 ) ‌



O Ministério dos Transportes lançou uma nova licitação com o objetivo de concluir as obras de duplicação da BR-280, que liga São Francisco do Sul a Araquari, em Santa Catarina. Esta etapa é crucial para finalizar um projeto que visa melhorar a segurança e a fluidez do tráfego na região.

