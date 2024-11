BR-101 vai ser bloqueada nesta quarta-feira à noite para manutenção do asfalto Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 23/10/2024 - 08h27 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h00 ) twitter

A BR-101 enfrentará bloqueios em diversos pontos ao longo desta semana, principalmente durante a noite, devido a obras de recuperação do asfalto. A medida é necessária para garantir a segurança dos motoristas e melhorar as condições da rodovia, que é um importante eixo de transporte na região. A repórter Juliana Senne traz orientações essenciais para os motoristas, informando sobre os trechos abordados e orientando rotas alternativas para evitar transtornos. Acompanhe as atualizações sobre as obras e saiba como planejar suas viagens na BR-101.

