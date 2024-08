BR-101: tem interdição na noite desta terça-feira; e será bloqueada na quinta-feira, em Palhoça Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 30/07/2024 - 08h52 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h40 ) ‌



A BR-101 será interditada na noite de hoje para obras de sinalização, afetando o tráfego no sentido sul, na região de Governador Celso Ramos e Biguaçu. O bloqueio da faixa direita começa às 22h, e a interdição completa da rodovia está prevista para meia-noite, com liberação às 4h da madrugada. Os trabalhos serão realizados nos quilômetros 177 e 300. Em caso de chuva, as obras poderão ser adiadas. Além disso, na quinta-feira, a BR-101 terá mais bloqueios para calibração de radares na região de Palhoça. A rodovia será fechada no sentido sul do km 233 entre meia-noite e meia-noite e meia, e no sentido norte a partir de 1h30 da madrugada de sexta, com liberação às 2h da manhã. Mantenha-se informado e planeje sua viagem com antecedência.

