BR-101 será parcialmente bloqueada para reinstalação de pórticos do radar em Palhoça Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 17/07/2024 - 08h50 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A BR-101 será parcialmente bloqueada a partir desta quarta-feira (17) no trecho de Palhoça para a reinstalação dos pórticos do radar. A interdição começará à meia-noite no sentido sul do quilômetro 233, com liberação prevista para as duas e meia da madrugada de quinta-feira (18). No sentido norte, a rodovia será bloqueada a partir da meia-noite de quinta-feira (18) até as duas e meia da madrugada de sexta-feira (19). Motoristas devem evitar o trecho durante as obras.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.