A BR-101 em São José está parcialmente interditada devido a um acidente envolvendo uma carreta na noite de terça-feira (25). O repórter Paulo Mueller está no local e traz as últimas atualizações sobre a remoção do veículo e as condições do trânsito na região. Saiba mais sobre as medidas que estão sendo tomadas para normalizar o tráfego e garantir a segurança dos usuários da BR-101.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.