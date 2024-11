BR-101: caminhoneiro sofre acidente grave e recebe atendimento da Polícia Militar Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 16/10/2024 - 14h38 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h45 ) twitter

Um caminhoneiro ficou gravemente ferido em um acidente na BR-101. Nossa equipe acompanhou com exclusividade o resgate dessa vítima, que foi atendida inicialmente pela equipe do Tático da Polícia Militar de Joinville. Os policiais foram os primeiros a chegar ao local do acidente, prestando os primeiros socorros e acionando o resgate para garantir que a vítima recebesse a atenção médica necessária o mais rápido possível. A gravidade dos ferimentos é preocupante, e mais informações sobre o estado de saúde do caminhoneiro serão divulgadas assim que disponíveis.

