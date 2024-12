BR-050 segue parcialmente interditada após grave acidente com 13 veículos | Balanço Geral Sábado Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 30/11/2024 - 13h20 (Atualizado em 01/12/2024 - 01h22 ) twitter

A BR-050, no sentido Uberlândia-Araguari, permanece parcialmente interditada após dois engavetamentos registrados na tarde de ontem, sexta-feira, nas proximidades da ponte do Rio Araguari. Os acidentes envolveram, ao todo, 13 veículos, incluindo carretas, caminhões e carros. Um dos engavetamentos deixou uma vítima fatal e outras pessoas foram encaminhadas ao Hospital de Clínicas da UFU. A pista esteve completamente bloqueada até 0h40 deste sábado, quando foi liberada em meia pista.

O primeiro acidente ocorreu quando uma carreta colidiu na traseira de outra. Apesar do impacto, os motoristas recusaram atendimento médico, pois não ficaram feridos. Em seguida, um segundo engavetamento foi registrado, ocasionado pela redução de velocidade devido à interdição. Este envolveu 11 veículos, resultando em danos mais graves e na fatalidade.

De acordo com a concessionária responsável pela via, a retirada de veículos pesados ainda está em andamento, o que mantém a pista parcialmente interditada e causa lentidão no tráfego na região. Ainda não há previsão para a liberação total do trecho, e os motoristas devem redobrar a atenção ao transitar pela área.

