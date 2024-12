BR-050 em Uberaba inaugura radares inteligentes para monitorar velocidade média Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 30/11/2024 - 11h54 (Atualizado em 01/12/2024 - 01h21 ) twitter

A BR-050, em Uberaba, tornou-se a primeira rodovia federal a adotar, em fase de testes, o modelo de monitoramento por radares inteligentes. Desde o dia 14 de novembro, dois equipamentos instalados entre os quilômetros 171 e 182 calculam a velocidade média dos veículos em um trecho de 11 quilômetros. O sistema registra automaticamente o horário de passagem e o tempo gasto pelos motoristas no percurso, identificando infrações de velocidade de forma mais precisa.

Com o limite de 80 km/h, o trajeto deve ser completado em no mínimo oito minutos. Caso o motorista conclua o percurso em menos tempo, o sistema detecta que ele ultrapassou o limite em algum momento. A iniciativa busca promover maior conscientização dos condutores e reduzir acidentes, que têm números preocupantes. Segundo dados do Observatório de Segurança Pública de Minas Gerais, até outubro de 2024 foram registrados 2.574 acidentes causados por velocidade incompatível nas rodovias do estado, sendo 129 fatais, um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado.

A medida visa não apenas reforçar o cumprimento das regras de trânsito, mas também minimizar o impacto das infrações na segurança viária. Em 2023, o Brasil registrou 5.500 mortes em rodovias federais, o maior número em seis anos. Com o novo modelo de radares, espera-se uma mudança no comportamento dos motoristas e, consequentemente, uma queda nos índices de acidentes graves.

