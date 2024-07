Botão do Pânico: aplicativo da Polícia Militar para proteger mulheres Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 16/07/2024 - 15h11 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h38 ) ‌



A violência contra a mulher é uma preocupação constante, e agora, a Polícia Militar oferece uma solução tecnológica para aumentar a segurança das vítimas. Com o aplicativo Botão do Pânico, mulheres com medida protetiva podem pedir ajuda de maneira rápida e eficaz. Leonardo Carriel traz todas as informações sobre este importante serviço que visa proteger e apoiar as mulheres em situações de risco. Saiba como o aplicativo funciona e como ele pode fazer a diferença na vida de muitas mulheres.

