Botafogo-SP vence e afasta crise com golaço quase inacreditável! Veja os melhores momentos!!!

Jogando em casa, o Botafogo-SP fez uma partida segura e venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, com gol de Leandro Maciel. O camisa 10 quase marcou um gol espetacular do meio-campo, animando a torcida. Com o resultado, o Pantera embala sua segunda vitória consecutiva no Paulistão, enquanto o Braga desperdiça a chance de liderar seu grupo. Confira os melhores momentos!

