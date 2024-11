Botafogo amassa o vasco e dispara na liderança do brasileiro Aclr|Do canal Voz do Esporte no YouTube 06/11/2024 - 00h58 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h10 ) twitter

O Botafogo fez mais uma grande jogo em sua casa e venceu o Vasco, com facilidade, por 3 a 0, nesta terça-feira, no Estádio Nilton Santos. Com o resultado, o Alvinegro abriu seis pontos para o Palmeiras, vice-líder do Brasileirão. Savarino e Luiz Henrique, sempre eles, marcaram os dois primeiros gols, em 11 minutos de jogo. O Vasco teve João Victor expulso na primeira etapa, o que dificultou ainda mais sua situação, que já não era boa. Júnior Santos fechou o resultado.

