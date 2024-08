Bons Tempos: Histórias e Músicas do Grupo Os Monarcas Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 16/08/2024 - 14h46 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No quadro "Bons Tempos" de hoje, vamos mergulhar nas curiosidades musicais do grupo Os Monarcas, uma das bandas mais icônicas do tradicionalismo gaúcho.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.