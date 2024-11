Bons Tempos: A Trajetória Inesquecível de Amado Batista Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 25/10/2024 - 14h44 (Atualizado em 26/10/2024 - 01h51 ) twitter

No quadro Bons Tempos de hoje, vamos relembrar a carreira do icônico cantor Amado Batista, uma das vozes mais marcantes da música brasileira. Com décadas de sucessos e letras que tocam o coração de milhões, vamos viajar pela trajetória desse artista que marcou gerações e ainda conquista novos fãs.

