Bons negócios: fim de ano movimenta bares e restaurantes Aclr|Do canal Record RS no YouTube 28/11/2024 - 09h24 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As celebrações de fim de ano geram uma expectativa de bons negócios no setor de gastronomia da capital. Mais da metade dos empresários espera um aumento no movimento e no faturamento, e boa parte pretende contratar mais funcionários para dar conta da demanda.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.