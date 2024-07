Bonecas de amor: um ato de solidariedade que transcende fronteiras | Manhã Total

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Em um gesto comovente de solidariedade, um grupo de pessoas em Uberlândia se uniu em torno do Projeto Bonecas, com o objetivo de levar alegria e conforto para crianças desabrigadas no Rio Grande do Sul. Motivados pelo ideal de que toda criança tem o direito de brincar e receber amor, os voluntários dedicam seu tempo e talento à confecção de bonecas que serão enviadas para os pequenos que mais precisam.

Mais do que simples brinquedos, as bonecas do Projeto Bonecas representam um símbolo de esperança e carinho. Cada ponto, cada costura carrega consigo o amor e a dedicação dos voluntários, que desejam amenizar o sofrimento das crianças e proporcionar um momento de felicidade em meio às dificuldades.

A iniciativa, que transcende fronteiras e une corações, demonstra o poder da compaixão e da ação conjunta. Através da doação de tempo, talento e materiais, os participantes do projeto demonstram que, mesmo em tempos desafiadores, a bondade e a solidariedade podem florescer e fazer a diferença na vida das pessoas.

