Bombou nas Redes: Vídeo de estudante comemorando aprovação em medicina viraliza na internet Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 23/01/2025 - 12h16 (Atualizado em 24/01/2025 - 01h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ana Laura Ramazotti Martins, estudante de Jaú, conquistou uma vaga no curso de medicina em uma faculdade pública após quase uma década de tentativas. O vídeo em que ela comemora a aprovação já alcançou quase dois milhões e meio de visualizações nas redes sociais. Durante o processo, Ana enfrentou dificuldades emocionais e contou com o apoio essencial da família e do namorado. Ela se dedicava aos estudos por quatro a cinco horas diárias, abdicando de festas e viagens. Curiosamente, no último ano, ela reduziu o ritmo de estudo, o que a ajudou a manter a tranquilidade. Seu vídeo viral motivou muitas pessoas, que mandaram mensagens dizendo que sua história as incentivou a persistir nos próprios sonhos.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

‌



https://www.instagram.com/hojeemdia/

https://twitter.com/hojeemdia

‌



https://www.threads.net/@hojeemdia

https://www.tiktok.com/@hojeemdiaoficial

‌



https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.