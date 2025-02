Bombou nas Redes: Casal faz sucesso na internet ao usar bom humor para superar momento difícil Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 15/01/2025 - 12h04 (Atualizado em 16/01/2025 - 01h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O casal Marisa Rodrigues Morais e Kelmer se casou em Uberlândia (MG) depois de um ano e oito meses juntos. Eles reservaram um Hotel Fazenda para fazer um ensaio fotográfico do casamento. Depois da cerimônia no civil, os dois estavam indo para o local onde tirariam as fotos. No entanto, o carro deles tombou. Ninguém se feriu e Ana Lívia Aquino, prima de Marisa, teve uma ideia: realizar o ensaio no local do acidente. Eles registraram o momento e o vídeo ganhou milhões de visualizações na internet.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

‌



https://www.instagram.com/hojeemdia/

https://twitter.com/hojeemdia

‌



https://www.threads.net/@hojeemdia

https://www.tiktok.com/@hojeemdiaoficial

‌



https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.