Bombinhas retoma cobrança da taxa de preservação ambiental

A partir do próximo mês, Bombinhas cobrará a Taxa de Preservação Ambiental, gerando polêmica entre moradores e turistas. Embora uma ação tenha sido protocolada por deputados catarinenses para barrar a cobrança, argumentando sua inconstitucionalidade, o processo não avançou no Tribunal de Justiça. A repórter Julianna Senne traz mais detalhes sobre essa nova taxa, seus impactos e as reações da população e do governo local. Fique por dentro das informações essenciais sobre a Taxa de Preservação Ambiental e como ela pode afetar sua visita a essa bela cidade costeira.

