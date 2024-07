Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

A Tribuna do Povo traz uma reportagem exclusiva sobre a suspensão dos pedidos de vistorias pelos Bombeiros Voluntários de Joinville, devido a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Moacir Gervazio Thomazi, presidente do corpo de bombeiros voluntários, explica os impactos e as novas medidas adotadas. Acompanhe todos os detalhes e como isso afeta a comunidade local.

