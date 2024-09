Bombeiros tentam controlar incêndio que se espalha por parque de Goiás Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 04/09/2024 - 19h06 (Atualizado em 05/09/2024 - 02h04 ) ‌



Bombeiros tentam conter um incêndio na Serra das Areias que começou em Aparecida de Goiânia (GO). A região amanheceu coberta por fumaça que chegou até a capital Goiânia. O estado de Goiás é um dos mais afetados pelas queimadas no país. O Instituto Nacional de Metereologia emitiu alerta laranja para 15 estados e o Distrito Federal devido à baixa umidade do ar. Nas últimas 24 horas foram registrados pelo menos 3 mil focos ativos de incêndio no Brasil.

