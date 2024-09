Bombeiros seguem buscas por pescador desaparecido após naufrágio em Passo de Torres Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 06/09/2024 - 08h20 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h21 ) ‌



O Corpo de Bombeiros continua as buscas por um pescador desaparecido após o naufrágio de uma embarcação com 15 pessoas na Barra do Rio Mampituba, em Passo de Torres. A embarcação já foi retirada da água, mas as autoridades seguem mobilizadas para encontrar o homem, que é natural do Rio Grande do Sul. As equipes de resgate estão atuando com o auxílio de mergulhadores e helicópteros para ampliar a área de buscas. Seguimos acompanhando a situação em tempo real.

