Bombeiros são acionados para combaterem incêndio em apartamento | Balanço Geral Minas
23/08/2024 - 14h12 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h54 )



Um incêndio foi registrado em um apartamento localizado no bairro Jardim Holanda. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as chamas tiveram início na varanda de um apartamento no térreo, sem causar vítimas.

Ao chegar ao local, as equipes dos bombeiros constataram que o fogo já havia sido controlado pelos próprios vizinhos. No momento da chegada dos bombeiros, não havia mais chamas aparentes, apenas fumaça. Os moradores do apartamento foram orientados pelas equipes de socorro.

De acordo com a avaliação dos bombeiros, a causa provável do incêndio foi uma bituca de cigarro que teria caído em uma mesa de plástico na varanda. A rápida ação dos vizinhos em conter as chamas e a chegada imediata dos bombeiros evitaram que o fogo se propagasse para outros apartamentos e causasse danos maiores.

