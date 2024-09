Bombeiros realizam operação de resgate após criança autista cair em buraco | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 10/09/2024 - 08h59 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h56 ) ‌



Um menino de 6 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, continua recebendo atendimento médico após cair em um buraco de 5 metros de profundidade na sede da APAE de Frutal. O acidente, que ocorreu durante obras no local, mobilizou a cidade na tarde de ontem, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h30 para realizar o resgate.

O resgate, que durou quase três horas, foi liderado por uma equipe especializada dos bombeiros. Eles conseguiram retirar a criança do buraco com sucesso. Segundo informações da APAE de Frutal, a criança foi levada ao Hospital Frei Gabriel, onde passou por exames que não detectaram ferimentos graves, apenas escoriações leves. A situação causou grande comoção na cidade, mas o menino está em recuperação e em boas condições de saúde.

