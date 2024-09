Bombeiros lutam contra incêndio na Serra da Moeda, em Minas Gerais Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 11/09/2024 - 21h03 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h08 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um incêndio de grandes proporções, na Serra da Moeda, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), já dura mais de 24 horas. A cadeia de montanhas faz parte do complexo da Serra do Espinhaço. O local é de difícil acesso, dificultando o trabalho dos bombeiros, que seguem no combate às chamas. O fogo começou às margens da BR-040 e chegou ao local conhecido como "topo do mundo". Mais de dois hectares de mata já foram destruídos.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

‌



Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

‌



#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.