Bombeiros iniciam ações contra acidentes nas praias e rios de SC

A Operação Estação Verão começa oficialmente em 2 de novembro, mas, devido às altas temperaturas, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina já iniciou ações de segurança nas praias e rios do estado. A repórter Daniela Ceccon traz informações sobre as medidas antecipadas, que visam prevenir acidentes e garantir mais segurança aos banhistas. O subcomandante-geral, Coronel Jefferson de Souza, explica como as equipes estão se organizando para o período, que é marcado pelo aumento do movimento nas áreas de lazer. O cuidado antecipado reforça a importância de um verão seguro para todos.

